AMENRA + CELESTE + OBSCURE SPHINX

C'est une expérience on ne peut plus singulière et extrême que vous aurez l'occasion de vivre Mardi 2 octobre au Transbordeur avec la venue d'AMENRA. Le groupe belge qui aura bientôt vingt ans de carrière vous plongera dans son univers contrasté et tourmenté au travers d'une performance aussi intense que particulière. Pour célébrer comme il se doit le retour d'AMENRA dans la capitale des Gaules, les lyonnais de CELESTE seront présents pour cette soirée des plus apocalyptiques qui sera introduite par les polonais d'OBSCURE SPHINX.