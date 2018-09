SERENITY + VISIONS OF ATLANTIS + DRAGONY + TEMPERANCE @ CCO (Lyon)

Nous avions déjà accueilli SERENITY et VISIONS OF ATLANTIS lors de leur précédente venue à Lyon en mars 2013 à la MJC Ô Totem... ces deux groupes piliers du Metal Symphonique autrichien reviendront mardi 30 octobre, cette fois-ci au CCO pour une date unique en France ! SERENITY a sorti en 2017 son sixième album intitulé "Lionheart". VISIONS OF ATLANTIS, désormais mené par le duo vocal Siegfried Samer et Clémentine Delauney, a sorti en mars 2018 "The Deep & The Dark" qui marque le grand retour du groupe sur le devant de la scène ! Les deux groupes autrichiens seront accompagnés par DRAGONY et TEMPERANCE !