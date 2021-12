THE OCEAN + PG.LOST + HYPNO5E + PSYCHONAUT

Sounds Like Hell Productions est une marque utilisée par THE ROCKING GONES, association loi 1901 organisatrice de concerts Metal sur Lyon depuis 2008.



Sounds Like Hell Productions voit le jour en 2008 sous l’impulsion de passionnées de la scène Metal, guidées par le désir de la soutenir. Clémentine, responsable de développement et Magali, responsable communication, œuvrent depuis lors pour programmer sur Lyon des groupes de Metal talentueux et diversifiés, de renommée internationale aussi bien que de la scène émergente française...





